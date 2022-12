Il noto tipster online Digital Chat Station avrebbe anticipato qualche dettaglio sul prossimo super top di gamma Xiaomi 13 Ultra. Il device dovrebbe mostrare una nuova e fantastica fotocamera dotata di un teleobiettivo con zoom periscopico, che lascerà tutti a bocca aperta. Come ben sappiamo, da poche settimane l’OEM cinese ha lanciato sul mercato locale asiatico la nuova serie Xiaomi 13, presentando il modello base e quello Pro, ma ancora nessuna traccia della variante Ultra. Il lancio di quest’ultima, infatti, non sarà imminente, ma secondo l’insider del web Kartikey Singh varrà la pena aspettarlo.

Xiaomi, con l’introduzione della nuova fotocamera con zoom periscopico super avanzato, vuole regalare performance esclusive e funzionalità superiori. Tuttavia, tutti i device appartenenti alla gamma Ultra sono stati dei camera-phone e questo varrà anche per il nuovo Xiaomi 13 Ultra. Si tratta, difatti, di una notizia che non sorprende di certo, dato che lo Xiaomi 12S Ultra (che ha debuttato l’estate scorsa in Cina) è stato lanciato con a bordo un sensore Sony IMX989 da 1 pollice. Il leaker Kartikey Singh ha spiegato che dagli ultimi due anni nessuno è stato capace di lanciare una sfida a Samsung con lo zoom periscopico e questo ha fatto sì che il colosso di Seul si rivelasse pigro, utilizzando sempre lo stesso hardware da 3 generazioni. Nel 2023, però, le cose inizieranno ad evolversi e tale monopolio giungerà ad una conclusione.

Lo Xiaomi 13 Ultra sarà dotato di un sistema a quadrupla fotocamera con un sensore principale da 1,0 pollici-type, forse si tratta del Sony IMX989 presente su Xiaomi 13 Pro e 12S Ultra, insieme a un autofocus PDAF e sensore dToF (Direct Time-of-Flight). In modo particolare, il nuovo camera-phone del produttore cinese dovrebbe adottare la stabilizzazione ottica Gimbal, già disponibile sulla serie Vivo X e su OPPO Find X5 Pro, i cui sensori saranno affiancati da uno stabilizzatore ottico OIS a 5 assi. Insomma, non ci resta che attendere il nuovo device, che forse giungerà sul mercato nella seconda metà del nuovo anno.

