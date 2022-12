Si è spento il 29 dicembre Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio insieme a Gaetano Curreri. Non solo il mondo dello sport è a lutto sul finire dell’anno, per l’addio a Pelè, anche il mondo della musica piange uno dei suoi musicisti più apprezzati.

Sul web non si contano i messaggi che arrivano di continuo per salutare Giovanni Pezzoli, ricoverato per un malore a fine novembre. Tra gli artisti italiani che hanno voluto condividere un pensiero per lui e dirgli addio spunta anche Vasco Rossi.

“Ciao Giovanni. Una tristezza e amarezza infinita.. Tutta la mia vicinanza alla famiglia e agli Stadio”, ha scritto il Blasco condividendo uno scatto da Sanremo 2016. Giovanni Pezzoli mostra orgoglioso il leone d’oro appena visto al Teatro Ariston di Sanremo con gli Stadio e la canzone Un Giorno Mi Dirai. Il gruppo poi non ha partecipato all’Eurovision Song Contest, lasciando il posto a Francesca Michielin ed è stato un segno del destino perché, non troppo tempo dopo, giungeva la notizia del ricovero di Pezzoli per un malore.

Successivamente è stato Curreri quello ricoverato a causa di un altro malore, che lo ha colpito sul finire del 2021. Un anno dopo, la notizia del malore accusato da Giovanni Pezzoli che è subito apparso estremamente preoccupante.

Nella serata del 29 dicembre, il messaggio che non avremmo mai voluto leggere. Giovanni Pezzoli se n’è andato. A darne notizia gli Stadio via social.

“Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato.I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore!Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni. Gli Stadio”, le parole del gruppo.