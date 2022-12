Nelle ultime due settimane, il Samsung Galaxy S21 FE ha ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022 in Europa e negli Stati Uniti. Come riportato da ‘SamMobile‘, ora anche la versione Exynos 2100 dello smartphone ha iniziato a ricevere la nuova patch di sicurezza in alcuni Paesi asiatici ed europei.

Il nuovo upgrade per la versione Exynos 2100 del Samsung Galaxy S21 FE è in fase di lancio in Malesia, Tailandia, Paesi Bassi, Filippine e Vietnam e viene fornito con la versione firmware G990EXXU3DVL1 includendo la patch di sicurezza di dicembre 2022 che corregge quasi 100 vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento potrebbe includere anche miglioramenti relativi alla stabilità. Se siete utenti del Samsung Galaxy S21 FE in uno dei Paesi sopra menzionati, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di verificare personalmente la percentuale di carica residua della batteria prima di procedere spediti all’installazione per evitare che il telefono si spenga durante il processo, come pure di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare nel caso possa servire dopo un hard-reset non previsto (senza la copia di backup perdereste tutto purtroppo, ve lo vogliamo premettere).

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S21 FE in tutto il mondo all’inizio di quest’anno con Android 12 a bordo. La società asiatica ha promesso di rilasciare quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android per il telefono ed ha già rilasciato il primo importante aggiornamento (Android 13) poche settimane fa. In futuro riceverà altri tre aggiornamenti del sistema operativo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com