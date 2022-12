Se state pensando di acquistare degli auricolari di ultima generazione,che siano di qualità e super tecnologici, può essere una buona idea affidarsi all’offerta odierna proposta da Amazon per quanto riguarda gli AirPods Pro di seconda generazione, parliamo del modello del 2022, quindi di quest’anno e che è tra i migliori presenti in circolazione. Trattandosi di un prodotto Apple chiaramente partiamo già da un costo piuttosto elevato, ma giustificato dalla qualità che l’azienda di Cupertino propone.

Focus sugli AirPods Pro di seconda generazione a prezzo basso: la nuova offerta di Amazon

Nuova promozione, dunque, rispetto a quanto riportato pochi giorni fa. Si può però approfittare di ottimi sconti che provengono da Amazon e riuscire quanto meno a risparmiare qualche euro anche acquistato prodotti di questo genere. Approfondiamo a questo punto l’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce per questi auricolari AirPods Pro di seconda generazione.In primis si deve evidenziare come sia stato effettuato uno sconto del 10% sul prezzo precedente di 299 euro, ciò significa che quest’oggi c’è la possibilità di acquistare gli auricolari AirPods Pro di seconda generazione al costo di 269 euro, risparmiando qualche euro rispetto all’approdo sul mercato di tale prodotto Apple.

Trattandosi di auricolari wireless di quest’anno, sicuramente lo sconto assume una valenza importante e da non sottovalutare. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, ciò significa che 269 euro sarà il prezzo finale degli AirPods Pro di seconda generazione. Se tra l’altro si decide di acquistarli oggi, c’è la possibilità che arrivino prima dell’Epifania e potrebbe essere un regalo gradito per tale festività.

Non solo però, perché grazie ad Amazon si ha anche modo di acquistare gli AirPods Pro a rate con Cofidis, dilazionando così la spesa finale e dando l’opportunità a più utenti di effettuare questa tipologia di acquisto. Può essere utile scoprire, a questo punto, quali sono le specifiche tecniche che alimentano questi AirPods Pro di seconda generazione, modello 2022. In primis ritroviamo la cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo, si viene completamente immersi all’interno del suono che si sta ascoltando.

Se però si ha la necessità di ascoltare ciò che accade intorno, ecco spazio alla modalità trasparenza adattiva per sentire in questo modo i suoni esterni ed attenuando i rumori ambientali più forti. Non manca nemmeno l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono tridimensionale. Altro elemento di spicco è la presenza del controllo touch per regolare il volume sfiorando, gestire la riproduzione dei brani, accettare o chiudere chiamate premendo, e passare tra varie modalità di ascolto tenendo premuto. Infine non manca la resistenza al sudore e all’acqua, possono essere utilizzati anche durante le sessioni di nuoto. Questi AirPods Pro di seconda generazione si ritrovano con una custodia di ricarica MagSafe con altoparlante e anello per laccetto.

