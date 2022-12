La questione della scarsa disponibilità PS5 continua a tenere banco anche a fine 2022. La situazione per le vendite della console di casa Sony è leggermente migliorata a fine 2022, con qualche unità di prodotto in più in vendita anche nei negozi fisici. Ciò non toglie che l’acquisto di questo dispositivo risulta essere ancora abbastanza complicato: il tutto pur considerando il fatto che il suo lancio commerciale si è concretizzato nel lontano ottobre del 2020. Qual è ora lo scenario che si prospetta per il 2023? A tal proposito, c’è una grossa variabile da prendere in considerazione, ossia il lancio di una nuova PS5 diversa dalle precedenti.

In questi giorni, il noto giornalista e insider Tom Henderson ha conferma il lancio di una nuova PS5 già all’inizio del 2023. Parliamo soltanto della prima presentazione del dispositivo, invece, per la relativa vendita, si dovrebbe poi partire a settembre prossimo. Il nuovo modello differirà dal precedente per la presenza un driver del disco separato. La particolare scelta dovrebbe giocare a favore della produzione in maggiori quantità della console e dunque nell’ottica di una distribuzione senza particolari problemi.

Alla luce del lancio di nuovo hardware, cosa potrebbe accadere per la disponibilità PS5 ad inizio 2023? Possiamo ipotizzare quanto segue: nella prima fase del prossimo anno, probabilmente, le cose non cambieranno molto e la console continuerà a non essere facilmente acquistabile. Successivamente, invece, è probabile che la domanda per il prodotto inizi a scarseggiare. In tanti, dopo aver visto la presentazione per la nuova PS5, potrebbero scegliere di attendere quest’ultima, tralasciando il modello 2020. Magari poi il vecchio esemplare potrebbe anche subire un primo piccolo taglio di prezzo ufficiale, per la gioia di chi punta anche al risparmio per la sua soluzione gaming. Attenderemo con pazienza di constatare la veridicità di queste previsioni.

