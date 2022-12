L’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 del colosso di Seul è entrato a pieno regime e la maggior parte dei suoi telefoni supportati esegue già l’ultima versione di Android. La società asiatica è sul punto di concludere il lancio dell’aggiornamento di Android 13. Purtrppo, diversi utenti di Fitbit Charge 5 e Luxe hanno segnalato problemi con la sincronizzazione dopo l’aggiornamento alla One UI 5.0.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il processo di sincronizzazione su Fitbit Charge 5 e Luxe si interrompe bruscamente sui dispositivi Samsung Galaxy, in particolare sui Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold che eseguono la One UI 5.0. Altri dispositivi possono completare correttamente l’operazione, ma i telefoni delle serie Galaxy Z Flip e Z Fold stanno riscontrando problemi dopo l’aggiornamento alla One UI 5.0. Fortunatamente, dopo che più utenti hanno sollevato questo problema, Fitbit ha lo riconosciuto ufficialmente. Un moderatore di Fitbit ha affermato che stanno lavorando ad una correzione che verrà rilasciata all’inizio del 2023.

Il moderatore Fitbit ha suggerito una soluzione: nel frattempo, gli utenti possono utilizzare un altro telefono che supporta l’app Fitbit e provare a sincronizzare Fitbit Charge 5 o gli orologi Fitbit Luxe. Mentre coloro che stanno ancora riscontrando il problema dovranno attendere l’aggiornamento dell’app nel 2023, bisogna segnalare che l’aggiornamento per il Samsung Galaxy Z Flip 3 (versioni F711BXXU3DVL9 / F711BOXM3DVL9 / F711BXXU3DVL9) rilasciato il 23 dicembre sembra aver risolto il problema. Soluzioni generali come il ripristino del dispositivo, la cancellazione della cache dell’app, la reinstallazione dell’applicazione e così via non hanno aiutato gli utenti a buttarsi la defezione alle spalle. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

