Purtroppo un nuovo SMS Gruppo BPER è in circolazione in quest’ultimissima parte del 2022: ancora una volta, un tentativo di truffa rischia di colpire più vittime e mettere in pericolo i loro dati e, ancora peggio, i relativi conti personali.

L’immagine di apertura articolo mostra la tipologia di SMS Gruppo BPER in arrivo sui telefoni di svariati italiani. Nel messaggio si fa riferimento all’autorizzazione di un pagamento di una cifra non certo irrilevante, ossia di 251,90 euro. La trappola si mette in moto nel momento in cui proprio al destinatario di turno si fa presente che, per disconoscere il pagamento imminente, dovrà compilare un format. Il rischio reale si cela proprio nel link: questo non ha nulla a che vedere con l’istituto bancario BPER ma il sito di atterraggio è un suo clone quasi esatto. Ne consegue che chi visita il collegamento e poi inserisce in quest’ultimo i dati personali dell’home banking metterà alla mercé di hacker e malintenzionati proprio questi dati sensibili.

Come ci si protegge anche dal nuovo SMS Gruppo BPER? Esattamente come per quelli incontrati nel recente passato, proprio nel corso di questo 2022, l’unico modo per non cadere nella trappola ben costruita sarà non dare alcun peso alla comunicazione e magari cestinarla senza alcun dubbio. Pur non volendo eliminare del tutto la nota, magari per tenerne traccia, l’importante sarà non visitare il collegamento truffaldino in esso contenuto e mai inserire i propri dati del format proposto.

Anche nel corso del 2023 non mancheranno tentativi di truffa di questo tipo, con protagonisti (loro malgrado) i maggiori istituti bancari italiani. Nel corso degli ultimi 12 mesi in effetti, oltre agli SMS Gruppo BPER, sono stati tantissimo in circolazione anche quelli di Intesa Sanpaolo e del gruppo BNL. Per questo sarà il caso di mantenere sempre alta la guardia.

Continua a leggere su optimagazine.com