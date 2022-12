Motorola si è messo a lavoro sui prossimi smartphone tra cui il Moto G73 5G, ovvero un mid-range premium che debutterà a breve e che è stato inserito nella certificazione NBTC della Thailandia. Il device in questione ha come numero di modello Motorola XT2237-2 ed è emerso un particolare piuttosto strano sul sito web, ovvero che il Paese di produzione risultano gli Stati Uniti d’America. Detto questo, non vi sono ulteriori particolari in merito alle specifiche tecniche, anche se dobbiamo aspettarcele tra non molto.

Insieme al Motorola Moto G73 5G è stato avvistato anche un altro medio-gamma che giungerà sul mercato nella versione Global, ossia il Moto G53 5G, il cui numero di modello è XT2335-2. Il dispositivo è stato accettato dalla FCC e dalla EEC europeo. La versione globale del G53 5G dovrebbe avere a bordo specifiche poco differenti dalla variante venduta in Cina, come ad esempio una batteria da 5000mAh dotata di ricarica rapida da 10W, anziché 18W ed un display OLED FullHD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 90Hz. Inoltre, il device dovrebbe avere sotto la scocca un processore Snapdragon 4 Gen. 1 di Qualcomm ed un sensore in più della fotocamera rispetto al modello già lanciato sul mercato locale in Cina.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, secondo le ultime indiscrezioni, il Motorola Moto G53 5G dovrebbe mostrare una tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP, un grandangolare da 8MP e un sensore per gli scatti macro da 2MP. Frontalmente il device dovrebbe sfoggiare un sensore per i selfie da 16MP. Infine, avrà a bordo il sistema operativo Android 13. Quanto ai prezzi, il Moto G53 5G dovrebbe costare circa 300 euro, mentre il Moto G73 5G non presenterà un costo superiore ai 400 euro. Inoltre, i due telefoni giungeranno forse anche sul mercato italiano, forse in primavera.

Continua a leggere su optimagazine.com