L’iPhone 15 Pro non è di certo dietro l’angolo. Per il suo lancio bisognerà attendere settembre 2023: nonostante tutto, le indiscrezioni che riguardano tutta la prossima serie di melafonini non mancano affatto. In particolar modo, dalla fonte AppleTrack apprendiamo in queste ore quale potrebbe essere un indubitabile punto di forza degli esemplari Pro e Pro Max. Il plus risiederebbe, in effetti, nella batteria e dunque nell’autonomia delle ammiraglie.

Probabilmente l’amperaggio della prossima batteria utilizzata per gli iPhone 15 Pro non aumenterà rispetto ai modelli 14 Pro (o lo farà solo di poco). In compenso, tuttavia, la maggiore autonomia dei melafonini dipenderà dall’impiego del nuovo chip A17, ancora più efficiente rispetto all’A18. Dove risiederebbe il segreto del maggiore risparmio energetico garantito per i modelli Pro appunto? Un nuovo processo di produzione dei chip a 3 nanometri garantirebbe migliori performance, ma minor dispendio di potenza. Si ipotizza addirittura un 35% di energia impiegata in meno e la cosa non potrà che fare una grandissima differenza.

La notizia appena trapelata, se confermata, non potrà che fare piacere a chi punta ai prossimi modelli Pro degli iPhone 15. Allo stesso tempo, appare evidente che il medesimo benefit non coinvolgerà l’iPhone 15 standard e nemmeno l’iPhone 15 Plus (se verrà riconfermato per la prossima serie 2023). In pratica, per questi ultimi due modelli, non sarebbe previsto l’utilizzo del chip A17 come soluzione top per performance, efficienza e anche risparmio energetico. Esattamente come nel caso degli attuali iPhone 14 e 14 Plus, Apple potrebbe optare per l’impiego della generazione precedente del processore e non della tecnologia più innovativa. In questo caso, si rimarcherebbe ancora una volta la sostanziale differenza tra modelli più economici e anche più costosi. Staremo a vedere se, nei prossimi mesi, avremo conferme in tal senso.

