Avere a disposizione una cover per proteggere nel migliore dei modi il proprio device è fondamentale. Se poi avete appena portato a termine l’acquisto di uno smartphone come l’iPhone 14 Pro è un’operazione che va fatta a tutti i costi. Andiamo alla scoperta delle cinque migliori cover presenti su Amazon per iPhone 14.

Custodia magnetica BENKS

Una custodia caratterizzata da un ottimo design, dotata di ben 38 magneti N52 che consentono un’ergonomia importante e sono compatibili anche con la MagSafe ricarica. Su dei caricabatterie magnetici, infatti, questa custodia si blocca seduta stante e riesce a conservare la velocità di ricarica originale. Realizzata con un materiale traslucido, riesce a resistere senza problemi a graffi, macchie, olio e impronte digitali.

Cover iVoler 3

Ecco un altro modello di custodia estremamente resistente, realizzata solamente per device iPhone 14 da 6.1 pollici. Tra le sue principali caratteristiche troviamo il fatto di garantire una presa efficace, ma anche una sensazione setosa quando si tiene l’iPhone in mano. Il fatto di avere dei ritagli decisamente precisi consente di poter premere i pulsanti senza il minimo sforzo ed è anche predisposta per la ricarica senza fili in modo rapido. Una protezione come se fosse un airbag, davvero niente male.

Tauri Cover iPhone 14

Un prodotto completo, che costa poco e che comprende nella confezione pure il vetro per una protezione ancora maggiore del display, oltre che un apposito vetrino per proteggere la fotocamera. L’installazione, seguendo le istruzioni, consente di evitare la formazione di qualsiasi fastidiosa bolla. Una cover realizzata seguendo certamente buoni standard, rinforzata pure nei quattro angoli per contrastare efficacemente eventuali cadute o urti.

ESR Cover magnetica ibrida per iPhone 14

In questo caso la cover per iPhone 14 Pro vuole essere innovativa. Infatti, l’obiettivo di questo prodotto è quello ovviamente di garantire tutta la protezione necessaria per il dispositivo, ma anche fare in modo che la tecnologia sia molto più semplice da usare. Compatibile anche con iPhone 13, i ritagli precisi consentono di premere i pulsanti in modo netto e semplice.

JETech Cover per iPhone 14

Ecco una cover che è stata progettata appositamente per questo modello di iPhone. Di conseguenza, è facile intuire come vada ad adattarsi alla perfezione a ogni esigenza di tale device. È in grado di supportare senza problemi la ricarica wireless, mentre le cornici esterne garantiscono la massima protezione sia allo schermo che alla fotocamera, oltre a un design che riesce ad assorbire molto meno qualsiasi urto.

