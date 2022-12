La presenza in televisione di Amadeus è ormai una costante per gli italiani. Oggi il suo volto e la sua voce sono una garanzia, dal momento che i suoi programmi televisivi sono sempre un successo in termini di ascolti e soddisfazione degli spettatori. Appassionato di musica e spettacolo, Amadeus è un punto fermo della cultura generale italiana.

Chi è Amadeus

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, nasce a Ravenna il 4 settembre 1962. In tenera età si trasferisce a Verona per via del lavoro del padre e da giovanissimo inizia a lavorare come disc jockey per Radio Verona. Passato a Radio Blu nella metà degli anni ’80, conosce Claudio Cecchetto durante un collegamento con Festivalbar 1986 e gli propone una sua audiocassetta.

Cecchetto, colpito dal suo talento, lo fa debuttare su Radio Deejay al fianco di Fiorello, Marco Baldini e Jovanotti. La loro amicizia dura ancora oggi.

Nel 1988 arriva il suo debutto come conduttore nel format 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1 per poi passare a Deejay Television. In questo contesto viene notato da Vittorio Salvetti che gli affida la conduzione di Festivalbar 1993 accanto a Fiorello, Cecchetto e Federica Panicucci.

La conduzione del Festivalbar durerà cinque anni, e nel 1999 approda in Rai con la prima esperienza al Festival di Sanremo al quale partecipa nella giuria di qualità.

Nel 2009 ha sposato Giovanna Civitillo.

Amadeus al Festival di Sanremo

Quella di Amadeus al Festival di Sanremo come conduttore è una storia di successo. Nel frattempo “Ama” si è reso popolare con la conduzione de L’Eredità, Reazione A Catena e I Soliti Ignoti.

Dal 2019 Amadeus è conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, durante il quale si affianca sempre al suo partner in crime Fiorello. Il suo ingaggio è stato confermato anche per l’edizione 2023.

