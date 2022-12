La seconda puntata di Sissi 2 ci riprova ad andare in onda. Dopo il cambio di programmazione, con il film su Pelé che ha preso il posto della serie tv sull’Imperatrice d’Austria interpretata da Dominique Devenport, per rendere onore al leggendario calciatore brasiliano, morto proprio ieri.

Salvo nuove variazioni, la seconda puntata di Sissi 2 verrà trasmessa stasera, 30 dicembre, su Canale5. Nella seconda stagione, l’amore tra l’imperatrice Sissi e il marito Francesco è minacciato da eventi imprevedibili: la nascita del figlio ed erede al trono dovrebbe portare serenità nel loro matrimonio. Ma quel momento di felicità è turbato dalle lotte di potere in Europa e l’inizio delle sfide private per la coppia.

Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata di Sissi 2 su Canale5, così come riportate sulla guida tv di Mediaset:

Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. Per fortuna la contessa Esterhazy assiste alla scena e riesce ad avvertire le guardie ungheresi che a loro volta avvertono la corte austriaca.

Grunne parte immediatamente per l’Ungheria alla ricerca dell’Imperatrice. Grazie a uno stratagemma riesce a liberare Sissi e il Conte. Nel frattempo, Franz arriva in Baviera. Il suocero in un primo momento si rifiuta di intercedere per lui con il re Ludwig. Ma Nene riuscirà a fargli cambiare idea.