Capodanno 2023 a Napoli con 4 giorni di festa che si aprono con l’omaggio a Pino Daniele.

“Pino è stata la colonna sonora della nostra vita, un artista internazionale per tutte le generazioni. Grazie a tutti i napoletani e a tutti i turisti che sono nella nostra città. Buon inizio di Capodanno a Napoli”, apre così i festeggiamenti per la fine dell’anno il sindaco Gaetano Manfredi. Accende le luci in Piazza Plebiscito e presenzia al concerto “Qualcosa arriverà” in galleria Umberto I con Alex Daniele e i giovani artisti provenienti dai Conservatori di tutta Italia.

Un omaggio a Pino Daniele in grande stile, con mille spettatori intenti ad ascoltare i 28 brani proposti ed estrapolati dal repertorio dell’artista. Dai classici Terra mia, Je so pazz, Chi tene o’ mare, Quanno chiove fino all’inedito O’ presepe, i festeggiamenti per il Capodanno 2023 a Napoli non potevano che iniziare ricordando un grande artista, rimasto nel cuore dei cittadini per un viaggio in musica accompagnato da visual curati dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

Dopo l’apertura dei festeggiamenti, nella serata del 29 dicembre, il 30 dicembre si prosegue con un’altra serie di eventi il cui principale è il concerto di Rkomi atteso dalle ore 21.00 in Piazza Plebiscito.

Con lui sul palco alcune special Guest: La Niña, LNDFK, Nziria, Lil Jolie e gli emergenti Ste, Rama, Gaiè.

Il 31 dicembre, la festa continua con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Giovanile Nuova Scarlatti al Palavesuvio, ore 12. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Alle ore 21.30 l’appuntamento è in Piazza Plebiscito con Peppe Iodice e il cast di Peppy Night (Francesco Mastandrea, Francesco Procopio) Daniele decibel Bellini. Sul palco tanti ospiti, tra i quali Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi.

Dopo il brindisi di mezzanotte, in Piazza Plebiscito ci sarà Franco Ricciardi in concerto e il dj set Daniele Decibel Bellini e live di Lucariello. Sul lungomare di Napoli, invece, dalle ore 22.00 e fino all’alba ci saranno due palchi con gli artisti del collettivo Drop Eventi. Musica, luci e arti performative.