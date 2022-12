Eccoci qui puntuali per aiutarvi a fare gli auguri di buon fine anno 2022 il 31 dicembre così da partire col piede giusto a Capodanno. La notte di San Silvestro è sempre magica e bisogna onorarla a dovere per prepararsi al meglio al nuovo anno che sta per arrivare. Siete tutti pronti? Immaginiamo che se siete qui è perché cercavate dei contenuti originali per i vostri auguri di buon fine anno 2022 il 31 dicembre: siamo lieti di comunicarvi che siete nel posto giusto.

Partiamo dalle frasi di buon fine anno 2022, perfette per la vigilia di Capodanno del 31 dicembre ed adatte praticamente per tutti. Abbiamo pensate non ci fosse modo migliore che augurare a chi volete bene di avere il coraggio di cambiare quello che della loro vita non li convince e di conservare con forza ciò che li rende felici:

Dai fuoco ai pezzi rotti; ricominciare da capo. Lauren DeStefano



Per cambiare la propria vita: inizia subito. Fallo in modo sgargiante. William James



La più grande di tutte le capacità di un essere umano è rinascere. JR Rim



Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande. Zig Ziglar



Inizia la tua vita oggi e di nuovo domani. Jonathan Lockwood Huie

Come sempre, preferiamo abbinare alle frasi anche le immagini per fare gli auguri di buon fine anno 2022 il 31 dicembre in occasione della vigilia di Capodanno durante la notte di San Silvestro. Potrete inviarle su WhatsApp, Messenger o attraverso il canale che più gradite: prendetene una o tutte, a noi non può fare che piacere:

Infine, non potevano mancare i video, anch’essi ideali per fare gli auguri di buon fine anno 2022 ad amici e parenti, magari riuscendo anche a strappare loro qualche grassa risata. L’importante è che l’augurio venga fatto col cuore, tutto il resto non conta. Approfittiamo per porgere i nostri più cari auguri ai lettori di OM per una fine meravigliosa ed un inizio strepitoso.

