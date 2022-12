Ultimo incontra Agnese a Roma e sui social racconta la sua “missione” straordinaria. Agnese è una ragazza, fan di Ultimo, che ha convinto suo padre a portarla a Roma dalle Marche per provare ad incontrare il suo artista del cuore. E la buona notizia è che la missione è perfettamente riuscita.

Probabilmente Agnese era ben informata sui luoghi che Ultimo è solito frequentare nel suo quartiere Natale e ha tentato la sorte. Convinto il papà a mettersi in auto durante le feste natalizie, ha scrutato attentamente ogni angolo del quartiere che ospita il suo beniamino fino a scorgerlo per pura fortuna, al di là di un cancello.

Agnese è incredula quando realizza di avere davanti a sé proprio il cantante che adora e che sperava tanto di incontrare per una foto ricordo. Ultimo, dal canto suo, attiva la fotocamera dello smartphone e riprende le reazioni della giovane sostenitrice nell’osservarlo da lontano. Poi lo posta sui social per raccontare quanto appena vissuto e la presenta ufficialmente ai suoi seguaci.

“Lei si chiama Agnese. Suo papà l’ha portata dalle Marche a Roma in cerca di Ultimo, che bello!”, le parole del cantante sui social a corredo di un video che immortala quel momento in cui Agnese realizza che dall’altra parte del cancello c’è il suo artista del cuore. Pochi metri li separano ed è qui che Ultimo attiva il tasto “rec” per realizzare un video che Agnese apprezzerà di sicuro.

La ragazza si avvicina timoroso ed emozionata, anche un po’ titubante nel compiere i primi passi che la avvicinano al suo artista preferito. Ultimo si presta simpaticamente al momento, prima di prepararsi per Sanremo 2023.

Il prossimo anno per lui inizierà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per lei con un bellissimo ricordo da custodire nel cuore prima di votarlo al Festival.