Le Huawei FreeBuds 5i sono disponibili all’acquisto in Italia ad un prezzo inferiore ai 100 euro. Le nuove cuffie true wireless del produttore cinese possono essere comprate a 99,90 euro, con spedizioni dal 9 gennaio. Da oggi 29 dicembre e fino al prossimo 8 gennaio, sarà anche possibile sfruttare un coupon di 10 euro per ridurre ulteriormente il costo finale delle Huawei FreeBuds 5i fino alla cifra di 89,90 euro (dovrete, però, finalizzare l’acquisto dal 9 al 31 gennaio 2023).

Gli auricolari godono dell’audio certificato Hi-Res e del supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC). Presenti driver da 10mm, connettività Bluetooth 5.0, certificazione IP54 contro acqua e polvere, sensori Hall e Cap e controlli touch sugli auricolari per regolare il volume, passare da un brano all’altro, rispondere ad una chiamata, etc. Ogni cuffia include una batteria da 55mAh, mentre la custodia di ricarica ha un’unità energetica da 410mAh. Il tempo di ricarica è di 60 minuti per gli auricolari (all’interno della custodia) e 110 minuti per la custodia di ricarica senza cuffie inserite.

L’autonomia in riproduzione musicale è la seguente: fino a 6 ore con ANC attivo e fino a 7,5 ore con ANC disattivato con un’ora di carica. Gli auricolari, con 15 minuti di ricarica rapida, garantiscono fino a 4 ore di autonomia. La custodia di ricarica offre 18,5 ore con ANC attivo e 28 ore senza ANC. Le dimensioni ammontano a 30,9 x 21,7 x 23,9 mm per ogni singolo auricolari ed a 48,2 x 61,8 x 26,9 mm per la custodia di ricarica (peso di 4,9gr. per auricolare e di 33,9gr per la custodia di ricarica). Le colorazioni disponibili sono Nebula Black e Isle Blue. La confezione di vendita include le cuffie, la custodia di ricarica, i gommini in silicone di tre dimensioni, il cavo USB-C di ricarica e la guida rapida.

