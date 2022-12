Sono bastate alcune parole di Papa Francesco per scatenare mille speculazioni a proposito di Papa Ratzinger morto. Il suo predecessore, lo ricordiamo, ha 95 anni e da tempo deve fare i conti con condizioni generali di salute non proprio perfette. Lo stesso Bergoglio, è vero, ha invitato tutti a pregare per lui, confermando il fatto che stia male. Inutile girarci intorno e negare l’evidenza sul fatto che potrebbero arrivare annunci ufficiali a stretto giro, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo devo purtroppo evidenziare la proliferazione di post sui social che anticipano i tempi.

Immediate voci su Papa Ratzinger morto oggi: serve più prudenza dopo le parole di Bergoglio

Già in passato ci siamo imbattuti in una situazione del genere, quando a perdere la vita era stata una persona a lui vicino. Chiaro il riferimento a quanto riportato nel 2020 sul nostro magazine. In pratica, hanno preso piede immediatamente delle speculazioni su Papa Ratzinger morto oggi, al punto che attraverso il pezzo di oggi dobbiamo necessariamente invitare tutti ad una maggiore prudenza. Già, perché alcuni post soprattutto su Facebook “dicono e non dicono”, lasciando intendere che le sorti del predecessore di Papa Francesco siano segnate.

No, non ci risulta, e al momento lasciar credere che sia vera la notizia su Papa Ratzinger morto rappresenta un qualcosa da condannare nel modo più assoluto. Dalla Santa Sede non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti, dopo l’invito del Pontefice di cui vi abbiamo parlato in precedenza, motivo per il quale allo stato attuale non possiamo fare altro che attendere eventuali note o bollettini. Situazione molto delicata, ma non definitiva, al contrario di quello che si percepisce tramite le solite immagini condite da testi ambigui.

Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più, ma al momento possiamo smentire le voci su Papa Ratzinger morto.

