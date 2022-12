Nel 2023 nuove emoji WhatsApp. Un annuncio arrivato in estate dall’Unicode Consortium e che finalmente vedrà l’inserimento di 21 faccine tutte da condividere, senza trascurare il restyling di 8 già esistenti. Su WhatsApp quindi assisteremo all’introduzioni di nuovi cuori, animali, cibi, fiori ed elementi di oggettistica, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. In primis bisogna sottolineare come con la versione beta 2.22.25.12 per Android siano state ridisegnate anche otto emoji già esistenti, novità che poi dovrebbe arrivare anche per iOS.

Analizziamo il significato delle nuove emoji WhatsApp 2023 e primo elenco disponibile per il pubblico

Altro report, dunque, dopo quello dei giorni scorsi sul nostro sito. Per ora non ci sono dubbi sul rilascio di queste nuove emoji sia per utenti Android ed iOS che utilizzano WhatsApp, ma la sorpresa potrebbe essere quella di assistere a tali novità già a partire dal 30 o 31 dicembre, senza attendere effettivamente il nuovo anno. Prestate quindi attenzione a quando utilizzate WhatsApp perché si potrebbe aggiornare con queste emoji nuove di zecca anche nelle prossime ore.

Vediamo a questo punto quali sono le novità in arrivo. Nella sezione dedicata ai cuori, ecco che finalmente arriverà il cuore rosa, ma saranno introdotti anche quello azzurro e quello grigio. Per quanto riguarda le faccine si potrà usufruire della “shacking face”, la faccina tremante o semplicemente l’emoji che scuote la testa. Novità anche per i gesti con le mani, con il classico batti il cinque che si potrà mandare ai vari utenti presenti nella nostra lista contatti che in realtà può anche avere il significato di stare più calmi.

Nel campo delle emoji dedicati agli animali le novità sono: alce, asino, ala bianca, cornacchia, medusa e l’oca. Il tema cibo vedrà l’introduzione dello zenzero e del baccello di piselli. Spazio poi anche per il fiore di giacinto, il pettine, il ventaglio, le maracas, il flauto, il simbolo del Wi-Fi e quello del Khanda. Come visto si tratta di nuove emoji che avremo modo di poter utilizzare su WhatsApp nel 2023, ma potrebbero anche arrivare prima del previsto.

Continua a leggere su optimagazine.com