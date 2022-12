Sissi 2 su Canale5 non va in onda stasera 29 dicembre. Mediaset ha infatti deciso di far saltare l’appuntamento con la seconda puntata della serie tv per lasciare il posto al film su Pelé, prodotto nel 2016, incentrata sulla vita dell’ex calciatore brasiliano, leggenda del calcio vivente che è morto oggi, all’età di 82 anni.

Quando torna in onda Sissi 2 su Canale5? Secondo quanto si apprende, Mediaset ha deciso di spostare l’appuntamento con la seconda puntata a domani sera, 30 dicembre, sempre nella prima serata della rete.

Nella seconda stagione, l’amore tra l’imperatrice Sissi e il marito Francesco è minacciato da eventi imprevedibili: la nascita del figlio ed erede al trono dovrebbe portare serenità nel loro matrimonio. Ma quel momento di felicità è turbato dalle lotte di potere in Europa e l’inizio delle sfide private per la coppia.

Nel cast della serie tv: Dominique Devenport nel ruolo di Sissi, e Jannik Schümann nei panni di Franz. Insieme a loro anche Julia Stemberger (nei panni della madre di Sissi, duchessa Ludovica in Baviera), Marcus Grüsser (padre di Sissi, duca Max in Baviera) e Desiree Nosbusch (nel ruolo dell’arciduchessa Sophie).

New entry di stagione: Giovanni Funiati nel ruolo del conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese; Murathan Muslu è Ödön Körtek, leader ribelle ungherese; Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy; e Bernd Hölscher interpreta Otto von Bismarck.

L’appuntamento con Sissi 2 su Canale5 è quindi rimandato a domani alle 21:40.

