Il Samsung Galaxy A34 5G ha è stato elencato nel database di Geekbench, esibendo parte delle sue specifiche tecniche. Il device sarà alimentato da un processore MediaTek (octa-core, 6 x 2,00 GHz + 2 x 2,60 GHz), probabilmente il Dimensity 1080 realizzato con processo produttivo a 6nm di TSMC, con GPU Mali G68, modem 5G integrato e funzioni wireless.

Il Samsung Galaxy A34 5G (SM-A346N) sul sito di benchmark ha realizzato 778 in single-core e 2332 punti in multi-core (non sono affatto male questi punteggi, che siamo sicuri anche voi apprezzerete se un po’ avete dimestichezza con tali tecnicismi); viene fornito con 6GB di RAM, almeno per quanto concerne il suo modello base (non possiamo escludere possa arrivare anche in una configurazione con un maggiore quantitativo di RAM). Il device sarà equipaggiato con Android 13 e One UI 5.0 e disporrà di uno schermo AMOLED Infinity-U da 6.5 pollici. Non mancheranno a bordo la connettività USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore dovrebbe contare di un sensore principale da 48MP, di un ultra-grandangolare da 8MP e di sensore macro da 5MP. Il telefono sembra presentarsi molto bene, almeno per quanto riguarda le caratteristiche tecniche emerse durante il suo passaggio sulle pagine del sito di benchmark sopra citato.

Come potete vedere, parliamo di un device di fascia media in piena regola, che potrebbe anche suscitare un certo senso se proposto ad un prezzo di vendita concorrenziale (ancora non possiamo conoscere il suo cartellino, ma non trattandosi di un top di gamma dubitiamo possa avere un cartellino esorbitante). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

