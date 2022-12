C’è la possibilità che i prossimi iPhone 15 non siano quattro come gli iPhone 14 ora in commercio o comunque non mantengano la distinzione tra modelli che abbiamo conosciuto in questo 2022. Il motivo di questo cambiamento risiederebbe nel non molto celato “flop” di vendite del modello iPhone 14 Plus. Proprio l’esemplare in questione non avrebbe un suo successore, perché non avrebbe incontrato la giusta risposta di pubblico.

Come è risaputo, l’iPhone 14‌ Plus ha un display da 6.7 pollici ma presenta quasi le stesse specifiche (tranne che per la batteria) e prestazioni dell’‌iPhone 14‌ standard di dimensioni ridotte a 6,1 pollici. Il prodotto non è stato particolarmente apprezzato dai potenziali acquirenti Apple. Ne è una riprova il fatto che l’esemplare in questione è praticamente l’unico a non aver manifestato problemi di disponibilità durante il periodo natalizio (gli esemplari Pro invece sono praticamente introvabili),

Secondo un post dell’informatore yeux1122 su Naver, Apple avrebbe già pensato di rivedere del tutto la linea iPhone 15 per il prossimo anno e magari non riproporre più alcun modello Plus o farlo in maniera completamente diversa. Le strade percorribili potrebbero essere due: la prima prevederebbe un’ulteriore differenziazione dei modelli Pro, come pure ipotizzato dall’analista Kuo nel recente passato. Proprio questi ultimi avrebbero ancor di più caratteristiche top premium e la variante Plus sarebbe messa da parte. La seconda strategia dell’azienda di Cupertino potrebbe prevedere ancora l’esemplare ora sotto esame ma ad un prezzo inferiore per renderlo più appetibile al pubblico (e dunque anche il modello standard verrebbe venduto ad un valore inferiore).

Al lancio dei prossimi iPhone 15 mancano all’incirca 9 mesi, considerando la tradizionale presentazione settembrina. Non c’è dubbio tuttavia sul fatto che Apple stia già rimodulando la sua strategia per massimizzare i profitti e capiremo ben presto, magari grazie ad anticipazioni ufficiose, quale sarà il destino della variante Plus.

Continua a leggere su optimagazine.com