Si è spento a 70 anni Giovanni Pezzoli. Ne danno il triste annuncio gli Stadio, attraverso un post su Facebook, nel quale condividono anche un ricordo legato a quel fortunato Sanremo che vinsero.

Era il 2016 quando il gruppo conquistò l’Italia e il primo posto in classifica, con il leone d’oro, per la canzone Un Giorno Mi Dirai. In quell’occasione, la band guidata da Gaetano Curreri rinunciò a partecipare all’Eurovision Song Contest – che gli spettava di diritto – abdicando a favore di Francesca Michielin, seconda classificata al Festival.

“Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato.I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore!Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni. Gli Stadio”, le parole del gruppo per Giovanni Pezzoli. Questo 29 dicembre 2022 lo ricorderemo sicuramente e purtroppo con tristezza. Non solo la morte di Pelè che ha fatto piangere il mondo dello sport, adesso piange anche il mondo della musica.

Pezzoli è stato un batterista italiano, noto per essere il cofondatore degli Stadio insieme a Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori. A fine novembre era stato ricoverato in ospedale in seguito ad un malore che aveva preoccupato i fan del gruppo, proprio un anno dopo quel malore che aveva colpito Curreri.

“Amato Gio, raccogli tutte le forze che sicuramente troverai nel tuo essere battagliero di natura, fossero anche solo un desiderio o una fantasia, sarebbero comunque sufficienti a ridarti il tuo inconfondibile sorriso. Accogli il nostro affetto e trasformalo in quell’energia che ti sei sempre portato addosso come un abito della festa. Noi siamo qui che ti aspettiamo”, il messaggio apparso sulla pagina ufficiale di Giovanni Pezzoli.

“Giovanni non sta bene. Vi chiediamo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile. Sono momenti difficili”, le parole condivise da una fanpage dedicata al musicista. I sostenitori degli Stadio avevano invitato tutti a rivolgere un pensiero a Giovanni in un momento particolarmente difficile che purtroppo non ha superato.

Oggi l’annuncio della sua scomparsa.