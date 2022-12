Luciano Moggi torna alla ribalta. Nel giorno del congedo di Andrea Agnelli all’Assemblea dei soci della Juventus, Luciano Moggi si prende la scena ed i titoli dei notiziari. Luciano Moggi, protagonista assoluto di Calciopoli ! ( è utile ricordarlo) ha reso l’onore delle armi al rampollo di casa Agnelli ed ha ancora una volta proclamato la sua innocenza.

Da anni Luciano Moggi continua a perorare la sua causa, a dichiararsi innocente rispetto a tutte le nefandezza ascrittegli. Per Luciano Moggi la sua Juventus ha sempre vinto solamente sul campo. E con pieno merito. All’Assemblea dei Soci bianconeri che ha ratificato il cambio della guardia al vertice del club, Luciano Moggi non è arrivato a mani vuote. Ha predisposto una strenna natalizia. Un vero e proprio dossier multimediale (leggi di più).

Non entro nel merito della complessa vicenda giudiziaria e sportiva della quale Luciano Moggi è stato protagonista. Ma avverto un subdolo tentativo tra le righe dell’intervento di Moggi: tutti colpevoli, nessun colpevole. In sostanza Moggi si difende e difende la sua fama accusando anche gli altri protagonisti della giostra del pallone di comportamenti border line.

E’ una tecnica di manipolazione mediatica e politica molto in auge nel nostro paese. Il codice della strada è perentorio: con il semaforo rosso le auto non passano. Ma se tutte le macchine passano con il rosso, il rosso non è più un divieto e la violazione del codice non è più sanzionabile.

Un tentativo subdolo che come tale va respinto al mittente ricordando a Luciano Moggi ed a tutti noi che non tutti hanno commesso irregolarità. Faccio ancora un esempio. L’era di Andrea Agnelli si conclude con un buco economico spaventoso. Così come altri club sono in affanno finanziario a cominciare a quelli di Milano. Dunque tutti indebitati, nessuno indebitato? Ma proprio per nulla poiché ci sono club come il Napoli assai virtuosi. Il Presidente De Laurentiis ha svecchiato la rosa, ridotto il monte ingaggi, ingaggiato giocatori di qualità. Il Napoli produce spettacolo e vittorie, un vero esempio per tutto il calcio mondiale.

L’eco mediatica dell’intervento di Luciano Moggi è assordante. Qualche commentatore prova addirittura a presentare la Juventus come vittima del sistema. Sarà necessario fare chiarezza. Ed in primo luogo tocca a FIGC e Lega esser vigilanti e tempestivi. Il calcio italiano godrà nei prossimi anni di un regime fiscale privilegiato. E’ un’industria, giusto sostenerla. Ma è necessario da ora in avanti che le gestioni siano equilibrato ed il gioco torni ad esser trasparente e popolare.

