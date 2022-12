Il 2022 di Fedez si chiude con un grande rammarico. Quest’anno Federico Lucia si è ritrovato a superare una serie di prove, per questo è arrivato il momento del bilancio.

In primo luogo la malattia: Fedez è stato operato dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas che lo ha costretto al ricovero e a qualche giorno di lontananza dai suoi affetti. Proprio in quei giorni, però, ricorreva il primo compleanno della piccola Vittoria, secondogenita dei Ferragnez.

Nonostante tutto, Fedez si considera felice. Per lui è stato un anno difficile, e la malattia lo ha portato a mettersi in discussione e a rivalutare il suo rapporto con il mondo: per questo il rapper, influencer e imprenditore ha messo la parola “fine” alla querelle con J-Ax al punto di farsi promotore, insieme al collega, del grande evento milanese Love Mi.

Più volte abbiamo ascoltato quell’audio in cui Fedez confessava la sua paura di soccombere per la malattia che lo aveva colpito al suo psicanalista, un suo modo per mettersi a nudo senza nascondere le sue fragilità. Una volta lasciato l’ospedale, poi, ha realizzato il suo sogno: incontrare Mark Hoppus dei Blink 182.

Il 2022 di Fedez è stato anche l’anno della ritrovata pace con Salmo dopo il dissing a seguito del concerto a Olbia del rapper sardo: dopo essersi salutati sul palco, i due hanno duettato nel singolo Viola. Il 2023 sarà l’anno del tour e del nuovo disco dopo Disumano? Fedez ce lo farà sapere. Ecco, intanto, il suo bilancio di fine anno:

“Ciao 2022. Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua”.

Continua a leggere su optimagazine.com