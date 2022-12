Il Samsung Galaxy S23 Ultra ci sorprenderà per le sue foto in notturna. L’enfasi sulla qualità degli scatti del top di gamma della prossima serie Samsung è stata posta dal solito informatore Ice Universe. Quest’ultimo, dopo aver evidenziato una serie di suoi dubbi sui modelli S23 standard e Plus in arrivo a febbraio, continua a sottolineare invece come l’esemplare Ultra sarà ben altra cosa e perché dunque varrà anche la pena sceglierlo rispetto ai colleghi “minori”.

In un tweet laconico quanto chiaro, il tipster Ice Universe ha detto che senz’altro la modalità notte per gli scatti con il Samsung Galaxy S23 Ultra riserverà sorprese. Si evince dunque che anche in condizioni di scarsa luminosità gli scatti ottenuti saranno davvero di qualità, con performance superiori a quelle dell’attuale Samsung Galaxy S22 Ultra.

Non è la prima volta che il presente concetto viene espresso. Sempre lo stesso informatore, a fine ottobre, aveva già fatto presente che alcuni valori e tecnologie impiegate per il sensore principale da 200 MP avrebbero garantito una migliore ottimizzazione delle immagini. In pratica, nonostante la lunga esposizione necessaria per gli scatti in condizioni di scarsa luminosità, si sarà in grado di ridurre il rumore delle immagini e restituire dunque risultati nitidi e precisi.

L’autorevolezza del tipster protagonista delle ultime indiscrezioni ci fa credere che quanto vedremo dal prossimo 1 febbraio confermerà la bontà delle ultime scelte tecnologiche. Il fatto che il Samsung Galaxy S23 Ultra si distingua tanto dai modelli standard e Plus non stupisce affatto poi. La tendenza a puntare molto sull’ammiraglia assoluta è in effetti già venuta fuori con i Galaxy S22 Ultra. D’altronde il modello più costoso in assoluto di ogni serie di certo offre i maggiori margini di guadagno per il produttore ed è naturale che si punti su di esso.

I need to emphasize again that the S23 Ultra's night camera is really "night vision" — Ice universe (@UniverseIce) December 29, 2022