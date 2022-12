A 83 anni è morto Ruggero Deodato. Il popolare regista di Cannibal Holocaust si è spento dopo aver rivoluzionato il mondo del cinema horror, specialmente grazie al genere del cannibal movie di cui lo stesso Quentin Tarantino gli riconosce la paternità. Per il momento non sono note le cause che hanno portato alla morte del regista e sceneggiatore italiano. La notizia è stata data da Il Messaggero.

Nato a Potenza nel 1939, il suo esordio alla regia arrivò grazie a Roberto Rossellini che lo ingaggiò come aiuto regista per i film Il Generale Della Rovere e Viva L’Italia, fino al 1976 quando diresse il suo unico poliziottesco Uomini Si Nasce Poliziotti Si Muore. La sua opera cinematografia più famosa è la Trilogia Dei Cannibali, una serie di tre film a tema cannibalesco: Ultimo Mondo Cannibale, Cannibal Holocaust e Inferno In Diretta.

ARTICOLI CORRELATI

L’opera di Deodato, con questi film, è stata rivoluzionaria: a lui viene riconosciuto, infatti, uno dei momenti più alti del genere mockumentary, un sottogenere dell’horror in cui la trama e le riprese seguono la linea del found footage, ovvero il finto ritrovamento di materiale audiovisivo per conferire più autenticità al film.

Oltre a Tarantino, il suo cinema ha ispirato altri registi come Elit Roth e Oliver Stone. È risaputo che Cannibal Holocaust è ancora oggi criticato per l’estrema violenza delle immagini che mostrano torture, stupri e che per questo viene ricordato come uno dei film più censurati della storia del cinema.

I protagonisti, nel film, squartano e mangiano una tartaruga e decapitano una scimmietta, ma ci sono anche scene di violenza sessuale contro un’indigena che viene anche impalata. La scena era presente anche nella locandina del film, anche per questo oggetto di censura.

Ora che è morto Ruggero Deodato, il cinema horror perde uno dei padri del genere per quell’osare così estremo al punto di diventare un maestro per tantissimi registi contemporanei, che più volte gli hanno reso omaggio nei loro film.

Continua a leggere su optimagazine.com