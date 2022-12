Come sta Gianluca Vialli? Questa la domanda che rimbalza sui social da un paio di settimane a questa parte, a maggior ragione dopo che su Facebook hanno preso piede rumors relativi alle sue condizioni. Qualcuno, con il solito garbo mancato, ha diffuso i primi meme da disagiati, lasciando intendere che l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria fosse morto. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico, provando a gettare acqua sul fuoco ed invitando tutti ad attendere eventuali comunicazioni ufficiali da Londra, dove il collaboratore di Roberto Mancini è nuovamente ricoverato.

Come sta Gianluca Vialli? Tutte le precisazioni del caso sulle condizioni dell’ex calciatore

Inutile dire che la morte di Sinisa Mihajlovic abbia già tramutizzato gli appassionati di calcio in queste settimane. Come sta Gianluca Vialli? Il presupposto dal quale partire oggi consiste nel fatto che la famiglia del paziente abbia scelto la strada del massimo riserbo, in merito ai bollettini da diramare. Certo, ci sono esperti secondo cui ogni giorno che passa senza peggioramenti annunciati rappresenti in sé un piccolo segnale incoraggiante, ma è giusto restare realisti, sperando che a breve possano arrivare comunicazioni precise dai medici.

Ecco perché, se da un lato è opportuno tener conto delle considerazioni riportate poco fa, al contempo bisogna rispettare il volere della famiglia, senza alimentare ulteriori speculazioni che non hanno fondamento. Massima prudenza e speranza, visto che Vialli ha già superato una volta questa situazione difficile. Il suo carattere è noto a tutti, con l’auspicio che ce la possa fare ancora una volta dopo aver vinto tanto sia da giocatore, sia accanto al CT della Nazionale se pensiamo a quanto avvenuto a Londra poco più di un anno fa.

Dunque, al momento non ha una risposta ufficiale la domanda “come sta Gianluca Vialli”, fermo restando i segnali che riaccendono la speranza riportati poco fa.

