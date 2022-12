Pelè è morto il 29 dicembre all’età di 82 anni. Ne ha dato il triste annuncio la figlia, poi è arrivata in rete una nota dell’ospedale presso il quale la leggenda del calcio era ricoverato.

Da giorni le sue condizioni di salute erano apparse allarmanti. La causa un tumore al colon scoperto nel 2021, contro il quale l’ex calciatore stava combattendo, e patologie ad esso associate.

“L’ospedale Israelita Albert Einstein conferma con rammarico la morte di Edson Arantes do Nascimento, Pelé, oggi, 29 dicembre 2022, alle 15:27, a causa di insufficienza multiorgano, risultato della progressione del cancro del colon associato alla sua precedente condizione clinica. L’ospedale Israelita Albert Einstein è solidale con la famiglia e tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro re del calcio”, si legge nella nota divulgata dall’ospedale il 29 dicembre. Viene svelata la causa della scomparsa di Pelè.

Si apprende quindi che il campione non è morto (solo) a causa del tumore. A causarne il decesso è stata un’insufficienza multiorgano strettamente collegata al tumore, derivante proprio da una condizione cronica in cui riversava il suo fisico.

Che significa “insufficienza multiorgano”

L’insufficienza multiorgano è una sindrome piuttosto grave, dovuta alla disfunzione di più organi all’interno di uno stesso corpo causata da deterioramento progressivo. Il termine “multiorgano” sta a significare che non solo un organo è coinvolto nel processo ma molti; il termine “insufficienza” indica invece che gli organi coinvolti non svolgono la propria funzione in modo efficiente.

Si parla di “insufficienza multiorgano” quando due o più organi della stessa persona collassano, in molti casi questa sindrome causa il decesso del paziente. Quando organi fondamentali, ritenuti vitali, smettono di funzionare, infatti, è impossibile salvare la vita della persona affetta dalla patologia.

Pelè era stato di recente sottoposto ad ulteriori cure per l’insufficienza renale e cardiaca. Nel suo caso, dunque, gli organi in stato di shock erano il cuore e i reni.

Continua a leggere su optimagazine.com