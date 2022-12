Capodanno 2023 a Pontedera con Cristina D’Avena, Baby K e molti altri artisti italiani, pronti ad animare la notte più lunga dell’anno. La transizione tra il 2022 e il 2023 è ormai alle porte e in molte città d’Italia si festeggerà a suon di musica. Pontedera, in provincia di Pisa, è tra queste.

Il concerto della notte di San Silvestro prevede le performance di due delle artiste italiane più amate. Ci saranno Baby K e Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati. Ma non solo: la serata si aprirà con tre giovani ospiti sul palco. Comete, Sofia Tornambene e Fellow si esibiranno in apertura, insieme a Eterea e Daniel.

Il concerto di Capodanno 2023 a Pontedera è il Radio Stop Party, la festa che Radio Stop regala ai cittadini per un brindisi alla fine dell’anno. L’evento si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà a Pontedera, Pisa. L’ingresso sarà libero e gratuito, non sarà richiesto il pagamento di un biglietto né la prenotazione del posto.

La performance di Cristina D’Avena è attesa alle ore 23.30, per la presentazione live di alcuni dei suoi successi senza tempo, quelli che hanno caratterizzato i suoi primi 40 anni di carriera e l’infanzia di molti. La cantante si interromperà per il brindisi di mezzanotte, dopo il quale il palco verrà lasciato alla conduzione di Radio Stop per poi lasciare spazio a Baby K che si esibirà intorno all’1.

Per Baby K sarà la seconda esibizione nella stessa notte. Prima di cantare in Piazza Martiri della Libertà a Pontedera, infatti, aprirà il concerto delle reti Mediaset in programma a Genova e in diretta su Canale5. Presenterà le sue hit con un corpo di ballo e poi lascerà nuovamente la scena a Radio Stop. La musica proseguirà fino alle 3 circa, quando sono attesi i saluti finali.