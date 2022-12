Il Redmi Note 12 Pro arriva nella versione Speed Edition, spinto dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm. Il device include uno schermo OLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 1920Hz High Frequency PWM Dimming, DCI-P3 color gamut, 900nits peak brightness di luminosità, supporto a Dolby Vision e HDR10+. Il dispositivo si presenta nelle configurazioni con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno UFS 2.2 e 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2. Il sistema operativo resta Android 12 con la personalizzazione dell’interfaccia proprietaria MIUI 14. Non manca il supporto DualSIM (nano + nano).

La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 108MP (1/1.52″ Samsung HM2, OIS, f/1.89), un grandangolo da 8MP (120°, apertura f/2.2) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP. Il Redmi Note 12 Pro include il lettore di impronte digitali nel display, il sensore ad infrarossi, il jack per le cuffie da 3.5mm, il super-linear stereo speaker ed il supporto Dolby Atmos. Le dimensioni sono pari a 162,91 × 76,03 × 7,9mm, distribuite in un peso di 181gr.

Le connettività supportate sono il 5G SA/NSA, il Dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 6 802.11ac, il Bluetooth 5.2, il GPS con GLONASS, l’USB-C e l’NFC. La batteria ha una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Il Redmi Note 12 Pro Speed Edition sarà disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Blue e Shimmer Green. Il prezzo di lancio ammonterà a circa 230 euro al cambio attuale per la versione base e di circa 270 euro per quella con 12GB di RAM. Non sappiamo se il device arriverà mai sul mercato internazionale o se resterà un’esclusiva cinese.

