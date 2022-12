Se siete in procinto di sbarazzarvi del vecchio smartwatch e propensi ad acquistarne uno nuovo ed a marchio Apple, allora non potete farvi scappare il bellissimo Apple Watch SE (2a generazione) con GPS e cassa in alluminio da 40mm (per polsi da 130‑200mm). Sia la cassa che il cinturino sport sono in color Galassia. L’orologio lo troverete oggi, giovedì 29 dicembre, con uno sconto del 10% su Amazon precisamente in offerta al prezzo di 302,99 euro (invece di 335 euro di listino). Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e la consegna, per i clienti Prime, è gratuita e senza costi aggiuntivi.

Con l’Apple Watch SE (2a generazione) potete rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio, risulta fino al 20% più veloce rispetto al modello precedente. Il wereable è dotato di display Retina LTPO OLED con luminosità fino a 1000nit. È resistente all’acqua fino a 5ATM e perfetto per il nuoto. Il dispositivo presenta funzioni avanzate per la sicurezza come ad esempio il ‘Rilevamento cadute’, ‘SOS emergenze’, ‘Rilevamento incidenti’, ‘Giroscopio’, ‘Accelerometro high-g’ e funzione ‘Torna sui tuoi passi‘. Grazie a questo dispositivo potrete calcolare quanto vi muovete ogni giorno e controllare i vostri progressi direttamente nell’app Fitness su iPhone.

2022 Apple Watch SE GPS, Cassa 40 mm in alluminio color argento... Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio

È fino al 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE

L’Apple Watch SE vi invia notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa oppure di ritmo cardiaco irregolare. Potrete ascoltare musica, podcast e audiolibri, pagare i vostri acquisti all’istante e in totale sicurezza con Apple Pay. Il prodotto è perfetto per il monitoraggio delle fasi del sonno, leggero, profondo e REM e presenta le connettività Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, GPS, Bluetooth 5.0, GLONASS, Galileo e QZSS integrati, S8 con processore dual-core a 64 bit, chip wireless Apple W3, altimetro sempre attivo, sensore di luce ambientale, corona digitale con feedback aptico, altoparlante e microfono integrati, vetro rinforzato Ion-X in zaffiro e retro in ceramica.

Continua a leggere su optimagazine.com