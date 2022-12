Registriamo proprio in queste ore delle anomalie a proposito della fatturazione elettronica di Aruba. Stando alle segnalazioni del pubblico, infatti, oggi 29 dicembre la piattaforma pare non fare il proprio dovere al 100%. L’anomalia, secondo quanto ho avuto modo di constatare in prima persona, non si verifica tanto in fase di login, quanto al momento dell’invio di una fattura. Proviamo a capire come stiano andando le cose questo giovedì, in attesa di un’eventuale comunicazione ufficiale da parte dello staff per chiarire tutta la vicenda.

Cosa sappiamo sui problemi riscontrati con la fatturazione elettronica di Aruba stamane in Italia

Si tratta di una situazione che ricorda molto quella che abbiamo vissuto a maggio qui in Italia, stando all’articolo che abbiamo pubblicato in quel frangente per i nostri lettori. Un disservizio non registrato da tutti, ma che al contempo si è trascinato per alcune ore, creando più di un disagio a coloro che usufruiscono della fatturazione elettronica di Aruba. La situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime ore, sperando che possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non è ancora chiara la natura del disservizio, anche perché verso alcuni clienti riesce l’emissione della fattura, mentre per altri no. Una vicenda molto singolare, ma come si nota su Down Detector, il malfunzionamento di questa mattina non è poi così isolato. Fermo restando che non ci siano i presupposti, al momento, per parlare di interruzione del servizio su larga scala.

