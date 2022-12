Un’interessante novità potrebbe arrivare presto su Amazon. Il colosso dell’e-commerce statunitense, infatti, si sarebbe messo a lavoro per creare un’app autonoma che permetterà la visione di contenuti sportivi. La società del fondatore Jeff Bezos sarebbe pronta a lanciare un’applicazione specifica dedicata ai contenuti dello sport, come la NFL, la Premier League ed i New York Yankees. Per il momento, non ci sono dettagli su quando l’app sportiva di Amazon farà il suo debutto in via ufficiale, né su quali siano i programmi relativi all’accesso ai suoi contenuti: per tal motivo, potrebbe essere opportuno stipulare un abbonamento differente rispetto a quello di Prime Video.

Tuttavia, l’intento è quello di far approdare su Amazon un’app, simile a Prime Video, la cui struttura andrà a separare i contenuti live, come i match sportivi in diretta, da quelli on-demand, che si possono vedere e rivedere quando si vuole. Come ben sappiamo, ad oggi il colosso statunitense già detiene in esclusiva la trasmissione di eventi in diretta streaming, come ad esempio il miglior match del mercoledì sera di Champions League in Italia, mentre all’estero l’azienda ha formato contratti con la NFL (National Football League) e la Premier League nel Regno Unito.

Per ora, dunque, non vi è ancora una data di lancio, anche perché se l’app dovesse essere ufficiale dovrà avere un supporto di tanti accordi ed esclusive e questo necessita di tempo per poter essere organizzato. Il CEO di Amazon Andy Jassy vuole, quindi, ampliare le ambizioni della società con i contenuti in streaming. Tuttavia, il lancio della nuova app indipendente dedicata ai contenuti sportivi stuzzicherà tanto le aspettative degli utenti. Nell’attesa di conferme non resta che aspettare nuove anticipazioni di come si presenterà l’app di sport firmata Amazon e quanto andrà a costare.

