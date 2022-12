Il flop di The Witcher Blood Origin non ha precedenti. La serie prequel di The Witcher non è stata apprezzata né dai critici, né dal pubblico, che non ha risparmiato commenti negativi.

The Witcher Blood Origin è infatti la serie tv con il punteggio più basso nella storia di Rotten Tomatoes, l’aggregatore di recensioni online. Solo il 35% di commenti positivi da parte della critica, mentre il 7% è il punteggio che il pubblico ha dato allo show fantasy. La situazione non migliora su altri aggregatori di recensioni: IMDB riporta che Blood Origin ha un voto di 4/10, su Metacritic ancora peggio con lo 0.6/10.

Il disastro di The Witcher Blood Origin, uscito il 25 dicembre su Netflix, è forse la conseguenza dell’addio di Henry Cavill dal franchise. L’attore aveva infatti annunciato che abbandonerà i panni di Geralt de Rivia; dalla quarta stagione sarà sostituito da Liam Hemsworth. L’annuncio ha generato malcontento tra i fan più appassionati del prodotto, già non soddisfatti di come è stata sviluppata la seconda stagione – e lo dimostrano le recensioni non proprio entusiasmanti sia di critica che di pubblico.

Insomma l’infelice flop di Blood Origin era già annunciato, e l’addio di Cavill è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In teoria la serie prequel è solo composta da quattro episodi conclusivi, e non è chiaro se avrà una seconda stagione.

Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconta una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Il cast dello spin-off di The Witcher è così composto: Sophia Brown è Éile; Laurence O’Fuarai è Fjall; Michelle Yeoh è Scían; Nathaniel Curtis è Brían e Lenny Henry interpreta Balor. Non c’è ancora una data di uscita per la serie Netflix.

