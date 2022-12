Ormai il fatidico appuntamento è risaputo da molti: WhatsApp non funzionerà più dal 1 gennaio su alcuni smartphone abbastanza obsoleti ma (magari) ancora in possesso di alcuni utenti. Dopo aver approfondito il discorso del mancato supporto per i dispositivi Samsung, è il caso di concentrarci anche sul mondo Apple. Quali saranno i prossimi melafonini sui quali il servizio di messaggistica non sarà più utilizzabile?

Per quanto riguarda i dispositivi Android esaminati ieri, è stato ribadito che il supporto dell’app è dipeso dal mancato aggiornamento degli smartphone a versioni del sistema operativo successive ad Android 4.x. Per quanto riguarda il mondo Apple, il ragionamento è lo stesso: anche in questo secondo caso, sono i dispositivi che non hanno ricevuto firmware successivi a iOS 10 a non essere più idonei proprio per WhatsApp.

Visto il paletto software stabilito proprio da iOS 10, quali saranno i modelli di iPhone sui quali WhatsApp non funzionerà più dal prossimo 1 gennaio? Gli esemplari interessati, per fortuna, saranno solo due, ossia l’iPhone 5 e 5C. In realtà la stessa Apple, da tempo, ha dichiarato entrambi i suoi smartphone obsoleti e il numero di possessori di queste varianti sarà abbastanza esiguo. Stiamo in effetti parlando di dispositivi lanciati anche 10 anni fa, ossia l’iPhone 5 nel 2022 e l’iPhone 5C nel 2023.

Come mai il servizio WhatsApp non funzionerà più a giorni su questi iPhone e sugli altri device Android? Il team dell’app di messaggistica ha ribadito come per restare al passo con nuovi sviluppi tecnologici, è necessario dedicare le risorse di sviluppo solo sui sistemi operativi più recenti. Proprio per questo motivo, è naturale che si abbandoni il supporto degli OS Apple più obsoleti, con il passare del tempo e progressivamente. Al prossimo step toccherà di certo all’iPhone 6 perdere il servizio di messaggistica a bordo.

