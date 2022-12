In seguito ad una serie di teaser, il marchio Redmi ha finalmente annunciato la sua ultima serie premium Redmi K60 e K60 Pro Vanilla. Il produttore, inoltre, ha pure lanciato in Cina il Redmi K60E, ossia il nuovo flagship killer di fascia bassa della line-up. Sotto la scocca il device sfrutta un processore Dimensity 8200 di MediaTek, un display AMOLED con refresh rate a 120Hz con risoluzione 2K e tanto altro. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata più da vicino alle specifiche e ai prezzi dello smartphone appena lanciato.

Il Redmi K60E arriva con un design diverso rispetto agli altri due modelli della serie. Questo dispositivo è dotato di un modulo fotocamera rettangolare con tre sensori allineati all’interno in una forma triangolare. Il sensore principale sembra più grande degli altri due ed il pannello frontale del telefono presenta un foro al centro che accoglie la fotocamera selfie. Quanto alle specifiche, il nuovo flagship killer viene fornito con un display OLED di Samsung da 6,67 pollici con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una frequenza di campionamento tattile di 480Hz, profondità di colore a 8 bit ed una luminosità di picco di 1200nit. Lo smartphone, inoltre, è dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente ed è alimentato dal SoC Dimensity 8200.

Questo chipset ha debuttato di recente con iQOO Neo 7 SE e possiede un core CPU a 3,1 GHz, tre a 3,0 GHz per le prestazioni e quattro core Cortex-A55 a 2,0 GHz. Il processore è affiancato a un massimo di 16GB di RAM LPDDR5 e fino a 512GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Per la fotografia, il Redmi K60E è dotato di un sensore principale da 48MP con supporto OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. C’è uno snapper selfie da 20MP sul davanti. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5500mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. Infine, il dispositivo presenta una doppia SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, blaster IR e una porta USB-C, e sfrutta il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia MIUI 14. I prezzi partono da 2199 Yuan, che equivale a 315 dollari, fino a 2799 Yuan. I colori in commercio sono nero, bianco e ciano.

