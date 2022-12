Realme ha annunciato che svelerà la tecnologia di ricarica rapida da 240W in occasione di un evento in programma il prossimo 5 gennaio. L’azienda compete regolarmente con altre società nel voler essere la prima ad introdurre nuove tecnologie a bordo degli smartphone ampliando di continuo la sua linea di telefoni. Secondo le anticipazioni, lo smartphone che dovrebbe sfruttare tale fast charge è il Realme GT Neo 5, ossia uno dei device più attesi sul mercato. L’annuncio è stato fatto in un recente post sull’account Weibo ufficiale di Realme, dove è stata pubblicata anche un’immagine rendering che andrebbe a svelare alcune specifiche principali.

Secondo gli ultimi leak, il Realme GT Neo 5 dovrebbe giungere sul mercato in due versioni: una con ricarica rapida da 150W e batteria da 5000mAh e l’altra dotata di supporto alla ricarica rapida da ben 240W e batteria da 4600mAh. In termini di specifiche, lo smartphone dovrebbe presentare un display OLED con risoluzione 1.5K da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2772 x 1240 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144Hz, dimmer PWM a 2160Hz e sotto la scocca dovrebbe esserci un processore Snapdragon 8 Gen. 1 di Qualcomm di prima generazione da 3,2GHz, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5 e 256GB di spazio di archiviazione con tecnologia UFS 3.1.

Si prevede, inoltre, che abbia una fotocamera principale Sony IMX890 da 50MP con zoom 0,6-20x e OIS, oltre ad uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo e un corpo in plastica con effetti di illuminazione RGB. Probabilmente ci sarà spazio anche per altri due sensori: forse un ultra-grandangolare da 8MP e uno macro da 2MP. Il telefono sfrutterà l’interfaccia Realme UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 13. Il Realme GT Neo 5 dovrebbe aver fatto un passo in avanti in termini di tecnologia di ricarica rapida, grazie alla capacità di 240W che offre una svolta completa in termini di velocità, sicurezza e longevità. Quanto al prezzo e al suo possibile arrivo in Europa, ancora non sono trapelate informazioni, ma resteremo aggiornati in tal senso.

