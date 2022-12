Giunti alla fine di questo 2022, è il caso di approfondire il tema della disponibilità degli iPhone 14 Pro. I modelli top di gamma Apple sono stati, in molti casi, i grandi assenti tra i doni del Natale appena trascorso. In pochi, in realtà, hanno potuto accaparrarsene un’unità, a meno di acquisti effettuati decisamente in anticipo, ossia svariate settimane fa. Negli ultimi giorni di questo anno, le cose non stanno per nulla cambiando e si prevede un inizio 2023 decisamente avaro di scorte per i dispositivi top premium.

Prendendo come punto di riferimento l’e-commerce per antonomasia Amazon, l’analisi della disponibilità degli iPhone 14 Pro appare alquanto preoccupante. Ad oggi 28 dicembre, possiamo fotografare una situazione critica con l’assoluta mancanza di unità Pro appunto immediatamente disponibili alla vendita. La stessa situazione era stata registrata anche subito prima di Natale e dispiace dirlo, nulla si è sbloccato in questi ultimi giorni.

Qual è dunque la situazione relativa alle unità di iPhone 14 Pro più nello specifico? Solo per qualche variante da 256 GB o 512 GB di memoria interna viene segnalata la possibilità di ricevere il melafonino a partire dalla fine di gennaio. In realtà il range di riferimento per la consegna è molto ampio e va da fine gennaio appunto a fine febbraio, senza alcun dettaglio più preciso. Non vanno di certo meglio le cose per altri esemplari sempre di iPhone 14 Pro: i restanti modelli non sono neanche disponibili all’acquisto e non è dato sapere quando torneranno in magazzino per essere venduti.

Se neanche Amazon può garantire l’acquisto dell’iPhone 14 Pro in assoluto o al massimo neanche i tempi brevi, c’è da stare poco allegri per la prima parte del 2023. La penuria di scorte per mancati approvvigionamenti alla catena produttiva potrebbe continuare ancora per molto, a causa dell’ormai atavica penuria di semiconduttori e altre componenti hardware.

