State pensando di fare un regalo in vista dell’Epifania? Chi insomma non ha avuto modo di regalarsi o regalare qualcosa a Natale può rifarsi con l’ultima festività ancora disponibile e se si ama il mondo Apple non può passare in secondo piano l’offerta di Amazon per l’iPhone 13 verde da 128GB. Parliamo di un top di gamma dello scorso anno che si ritrova con un comparto tecnico ancora di attualità, ma chiaramente dispone di un prezzo più conveniente e quest’oggi Amazon lo ha scontato ulteriormente.

Analizziamo più da vicino l’occasione di fine anno con iPhone 13 a prezzo basso su Amazon: i dettagli dell’offerta

Altra promo interessante, insomma, dopo quella trattata la scorsa settimana. Approfondendo l’offerta del famoso sito di e-commerce per questo iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna si può notare un costo finale di 807 euro e che è il risultato di uno sconto del 14% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro. Il risparmio risulta essere quindi di ottima fattura e ritroviamo anche disponibilità immediata su Amazon, ciò significa che nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e sarà possibile anche acquistare il prodotto a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa finale sarà dilazionata nel tempo, dando la possibilità a tutti di poter fare tale acquisto. A questo punto può essere utile ricordare quali siano le caratteristiche tecniche di questo iPhone 13 verde da 128GB. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’aspetto di maggiore interesse è dato dal sistema fotografico.

Qui ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca l’ottimo processore A15 Bionic, la presenza del 5G per download super veloci e chiaramente è uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere. Che aspettate ad approfittarne.

