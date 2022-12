Di recente sono trapelate in Rete alcune indiscrezioni che hanno rivelato molti dettagli, compresa la fascia di prezzo, sul OnePlus 11 5G, il nuovo flagship che farà il suo debutto in Cina il prossimo 4 gennaio e in India il 7 febbraio. Adesso, il noto sito “91mobiles.com” ha rivelato in esclusiva immagini dal vivo del device in questione. Probabilmente si tratta della prima volta che andiamo a dare uno sguardo al design frontale del telefono. Scopriamolo insieme e vediamo cosa offre.

Il OnePlus 11 dovrebbe essere alimentato dall’ultimo e potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, una tripla fotocamera Hasselblad sul retro e un foro sul frontale per il selfie snapper. L’ammiraglia presenta bordi piatti sulla parte anteriore, rispetto ai bordi curvi visti sulla maggior parte dei telefoni di punta di fascia alta, e un foro posizionato a sinistra per il selfie snapper. Il device mostra un cursore di avviso ed un pulsante di accensione sul bordo destro, mentre il bilanciere del volume è posizionato a sinistra. Passando alla parte posteriore, il telefono pare disponga di una finitura Sandstone per facilitare la presa con le mani. Dovremmo poi trovare un modulo fotocamera circolare allineato al bordo destro ed una finitura lucida. Il modulo fotocamera ospita tre sensori ed un flash LED.

Quanto alle altre presunte specifiche tecniche, il OnePlus 11 5G pare sia dotato di un display QHD + AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una risoluzione di 3216 x 1440 pixel, un foro per il selfie snapper e HDR10+. Ad alimentare il telefono sarà un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 abbinato alla GPU Adreno, fino a 16GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione che non sarà espandibile. Inoltre, è probabile che il telefono avvii la skin personalizzata OxygenOS basata su Android 13. Passando alle fotocamere, il prossimo flagship del produttore cinese dovrebbe sfoggiare tre fotocamere sul retro, con un sensore principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 48MP e una teleobiettivo 2x da 32MP. C’è uno snapper da 16MP sulla parte anteriore per selfie e chat video. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 100W. Le opzioni di connettività includono 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e una porta USB Type-C.

