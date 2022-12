Il colosso di Seul distribuisce gli aggiornamenti di sicurezza al Samsung Galaxy A12 una volta ogni trimestre: l’upgrade di sicurezza di questo trimestre è appena arrivato. Stando a quanto riferisce ‘SamMobile‘, la società asiatica ha iniziato a rilasciare la patch di sicurezza di dicembre 2022 a bordo delle versioni internazionali, come pure sui modelli brandizzati dai vettori statunitense e sudcoreana del Samsung Galaxy A12.

L’ultimo aggiornamento per la variante internazionale (SM-A125F) porta il firmware alla versione A125FXXU2CVL1. I firmware per le varianti dello smartphone bloccate dall’operatore USA (SM-A125U) e della Corea del Sud (SM-A125N) vengono fornite rispettivamente con le versioni A125NKSU2CVL1 e A125USQS5CVL6. Questi aggiornamenti portano la patch di sicurezza di dicembre 2022, che corregge 93 vulnerabilità di sicurezza, ma potrebbero anche avere correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni (come accade per ogni upgrade degno di nota). La versione internazionale del telefono sta ricevendo la patch di dicembre 2022 in sei Regioni: Caucaso, Germania, Kazakistan, Russia, Ucraina ed Uzbekistan. La versione sudcoreana sta accogliendo l’upgrade nell’ambito dei provider telefonici SK Telecom, LG Uplus e KT Corporation. Infine, negli Stati Uniti il Samsung Galaxy A12 sta ricevendo l’aggiornamento sulla rete US Cellular. Ci aspettiamo che l’upgrade arrivi in molte più Regioni nei prossimi giorni.

Il Samsung Galaxy A12 ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 (One UI 4.0) lo scorso agosto. Poiché lo smartphone è stato lanciato con Android 10 integrato e dovrebbe ricevere tre aggiornamenti del sistema operativo Android, il dispositivo pare risultare idoneo ad accogliere l’aggiornamento ad Android 13 (One 5.0). Finora, il produttore asiatico ha implementato l’interfaccia One UI 5.0 basata su Android 13 su molti smartphone e lo stesso accadrà per il Samsung Galaxy A12, anche se una data concreta per il lancio non è ancora disponibile.

