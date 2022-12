Purtroppo oggi 28 dicembre l’app BNL non funziona a dovere per i clienti dell’istituto bancario. Chiunque provi ad entrare nello strumento di home banking con il proprio smartphone o tablet sta riscontrando delle gravi difficoltà in questa prima mattinata di questo mercoledì tra le feste natalizie. Cerchiamo dunque di capire quale sia lo stato attuale del servizio e come si possa ottenere adeguato supporto per i problemi in corso.

Le anomalie odierne sono diffuse e identiche sia nel caso si utilizzi l’app BNL per iPhone, sia per quanto riguarda il tool pensato per i dispositivi Android. In modo particolare, al tentativo di accesso, accade quanto segue: in pratica il login non va mai a buon fine (nonostante i numerosi tentativi e dunque il servizio risulta del tutto inibito ai clienti dell’istituto bancario. Non è la prima volta che errori di questo tipo vengono alla ribalta e come in passato tutte le operazioni di consultazione dei conti ma anche di spostamento di denaro sono al momento impossibili.

Visto che l’app BNL non funziona, cosa è possibile fare per ottenere il giusto supporto ai propri problemi? Nell’attesa che il servizio venga ripristinato e nel caso si abbia necessità di ottenere assistenza personalizzata, si potrà fare riferimento al numero ufficiale di customer care +39-060060. Il recapito in questione è sempre attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 22:00 e dunque sarà disponibile anche in queste ore per i clienti che ne necessitano.

Per il momento non sono giunti risconti dall’istituto bancario sulle anomalie odierne. Anche se l’app BNL non funziona in questi minuti, è probabile che siano in corso degli interventi tecnici per ristabilire la situazione nel minor tempo possibile per consentire a chiunque di tornare ad usufruire dei servizi e senza più alcuna anomalia di funzionamento.

Continua a leggere su optimagazine.com