Al via Sissi 2 su Canale5: dal 28 dicembre comincia la seconda stagione della serie tv sull’Imperatrice d’Austria interpretata da Dominique Devenport. Sei episodi distribuiti in tre serate evento.

Nella seconda stagione, l’amore tra l’imperatrice Sissi e il marito Francesco è minacciato da eventi imprevedibili: la nascita del figlio ed erede al trono dovrebbe portare serenità nel loro matrimonio. Ma quel momento di felicità è turbato dalle lotte di potere in Europa e l’inizio delle sfide private per la coppia.

Qui entra in scena Otto von Bismarck, che minaccia di trascinare l’Austria in una nuova guerra. Sissi cerca con tutte le sue forze di essere lì per suo marito e la sua gente. Sebbene ami Franz dal profondo del suo cuore e dimostri ripetutamente il suo talento diplomatico, all’imperatrice non sembra essere concessa la felicità personale. Sissi si sente un uccello in una gabbia d’oro. Quando deve recarsi in Ungheria per una missione politica, l’imperatrice incontra la vastità della Puszta, la vita semplice della gente del posto e un uomo con cui si possono rubare cavalli: il conte Andrássy. Divisa tra suo marito Franz e il leader ribelle, Sissi alla fine deve affrontare una decisione difficile.

Nel cast, oltre a Dominique Devenport, ritroveremo Jannik Schümann nei panni di Franz. Insieme a loro anche Julia Stemberger (nei panni della madre di Sissi, duchessa Ludovica in Baviera), Marcus Grüsser (padre di Sissi, duca Max in Baviera) e Desiree Nosbusch (nel ruolo dell’arciduchessa Sophie).

New entry di stagione: Giovanni Funiati nel ruolo del conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese; Murathan Muslu è Ödön Körtek, leader ribelle ungherese; Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy; e Bernd Hölscher interpreta Otto von Bismarck.

L’appuntamento con Sissi 2 su Canale5 è alle 21:40.

Continua a leggere su optimagazine.com.