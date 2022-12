Ci stiamo lentamente avviando verso la fine del 2022: potreste avere bisogno di un nuovo telefono e non avere un grande budget a disposizione da spendere. Ecco i 5 migliori smartphone con prezzo sotto ai 500 euro tra cui poter scegliere. Economicità non vuol dire sempre doversi accontentare, questo vogliamo premettervelo. Adesso non vi resta che dare un’occhiata alle offerte a seguire per puntare al prodotto ideale per le vostre esigenze.

Xiaomi Redmi Note 11

Il prezzo, in molti casi, inganna: qualcuno potrebbe pensare che spendere poco significhi non accaparrarsi un dispositivo di qualità, come nel caso che vi stiamo per sottoporre. Il telefono integra uno schermo AMOLED FHD+ da 6.43 pollici a 90Hz, con 4GB di RAM e 128GB di storage interno, il processore Snapdragon 680, fotocamera quadrupla da 50MP e batteria da 5000mAh. Il costo è di 178,50 euro.

Samsung Galaxy M13

Un altro dispositivo degno di nota è questo: display LCD con risoluzione FHD+ da 6.6 pollici, batteria da 5000mAh, tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, 4GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Il prezzo è di appena 219,80 euro.

OPPO Reno8 Lite

Saliamo un po’ di prezzo e di qualità: abbiamo ritenuto il caso di inserire questo prodotto tra i 5 migliori smartphone con prezzo al di sotto dei 500 euro per le ragioni che vi stiamo per spiegare. Il telefono è una garanzia di affidabilità: schermo AMOLED da 6.4 pollici a 60Hz, fotocamera tripla da 64 + 2 + 2MP, batteria da 4500mAh e 8GB di RAM. Il prezzo è di 349,99 euro.

Xiaomi 11T 5G

Questo dispositivo lo conoscerete tutti, ma forse non sapevate ancora di poterlo acquistare ad una cifra onesta. Parliamo quasi di un top di gamma, ma con il prezzo di un medio-gamma qualunque. Il device include uno schermo AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz, è spinto dal processore MediaTek Dimensity 1200-Ultra, include una fotocamera professionale da 108MP ed una batteria da 5000mAh. Parliamo chiaramente della versione italiana nella colorazione Meteorite Gray. Il prezzo è di 452,07 euro.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Un mostro sacro della telefonia internazionale, peraltro venduto ad un prezzo inferiore ai 500 euro. Di questi dispositivi non ne fanno praticamente più (restando in attesa del modello successivo, che probabilmente sarà anche l’ultimo della linea). Un flagship killer a tutti gli effetti, che potrete fare vostro ad un costo irrisorio. Lo smartphone include uno schermo Dynamic AMOLED 2X, la connettività 5G ed uno storage da 128GB. Il prezzo è di 498,89 euro.

