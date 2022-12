C’è chi la dà per certa, chi ci spera e chi lo dice ormai da diversi anni. Il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per l’arrivo di Giorgia al serale di Amici di Maria De Filippi. La voce gira praticamente da anni e il suo è uno di quei nomi auspicati ma che non hanno mai trovato effettiva conferma nel cast del serale del talent show.

Sul finire del 2022, quando al serale manca sempre meno, torna a circolare l’indiscrezione secondo la quale nella fase finale del programma TV di Canale 5 potrebbe arrivare anche la cantante Giorgia. Quest’anno le voci di corridoio potrebbero rivelarsi leggermente più fondate e vi spieghiamo perché.

Innanzitutto i nuovi progetti musicali di Giorgia e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Dal 7 all’11 febbraio 2023, Giorgia sarà sul palco del Festival di Sanremo numero 73, con la conduzione e direzione artistica di Amadeus che l’ha fortemente voluta tra i 28 cantanti in gara tra i Campioni.

Sappiamo già che Giorgia presenterà sul palco del Teatro Ariston il brano inedito Parole Dette Male, singolo che anticiperà il rilascio del nuovo progetto discografico. Dopo il Festival, per lei potrebbe esserci la partecipazione al serale di Amici, da giudice, per una o per tutte le puntate.

Non è da escludere che potrebbe aggiungersi al cast fisso del serale, affiancando i personaggi che Maria De Filippi coinvolgerà per assegnare voti e punti a cantanti e ballerini. L’artista potrebbe, in alternativa, presenziare in una o più puntare in qualità di giudice esterno aggiunto, compatibilmente con i suoi impegni promozionali.

E non è tutto: al serale di Amici ci sarà una persona molto cara a Giorgia. Maria De Filippi ha infatti ingaggiato il suo compagno, il coreografo Emanuel Lo, a tutti gli effetti uno dei docenti di ballo della nuova edizione. Ha preso il posto della maestra di danza Veronica Peparini.

Proprio la presenza del compagno, ha portato Giorgia su Canale 5 già due volte nel pomeridiano della domenica. La sua presenza anche nella fase serale, dunque, non è da escludere in modo categorico.