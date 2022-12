È finita tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. I due si separano dopo 19 anni di matrimonio. La notizia arriva in rete tramite Today e non ha ancora trovato conferma dai diretti interessati che al momento non sono intervenuti.

Un’altra coppia scoppia nel 2022 e la notizia giunge in rete proprio durante le vacanze di Natale. Alla base della sofferta decisione di porre fine al matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti ci sarebbero delle incomprensioni impossibili da superare. La coppia ha deciso così di lasciarsi.

Sono trascorsi 19 anni da quando i due hanno pronunciato il fatidico “Sì”, promettendosi amore eterno. Dopo 19 anni di amore e una figlia insieme, l’attrice e il musicista si lasciano.

La notizia arriva in rete tramite Today che accenna ad un addio giunto dopo mesi di crisi. Vani i tentativi di superarla e, dopo mesi di voci ed indiscrezioni, una fonte vicina alla famiglia conferma alla testata la rottura definitiva. I due si sono separati, una notizia che non è per niente una novità tra i familiari e gli amici più vicini alla coppia.

Tra loro infatti sembra che non corresse buon sangue da un po’ ma la decisione di separarsi sarebbe giunta solo di recente. Elena e Stefano adesso andranno incontro ad una separazione legale, i cui dettagli non si conoscono. Del resto da parte dell’uno e dell’altra non sono giunte conferme a proposito della veridicità di quanto appena appreso.

L’amore tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti non è sbocciato in tenera età. L’amata attrice, nota soprattutto per il ruolo di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti, ha conosciuto il marito a 40 anni, dopo la fine del precedente matrimonio con Pino Quartullo, padre della sua primogenita Emma.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si aggiungono così alle coppie scoppiate nel 2022. Per citarne alcune: Totti e Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi.