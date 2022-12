A 70 anni è morto Guido Zaccagnini. La triste notizia è arrivata dai canali social ufficiali di Rai Radio 3, emittente in cui il critico musicale e musicologo era impegnato come conduttore di tanti format. Un fulmine a ciel sereno, a pochi giorni dal Natale e in prossimità della fine del 2022 che, con questo annuncio, si chiude come ennesimo annus horribilis.

Di seguito la nota pubblicata da Rai Radio 3:

“La comunità di Radio 3 è in lutto. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo di musica. Guido Zaccagnini non c’è più. È mancato questa notte. Radio 3 lo ricorderà nel corso della giornata come si conviene ad un uomo che ne ha condiviso a lungo la storia e la grandezza”.

Per il momento non è dato conoscere le circostanze che hanno portato alla morte di Zaccagnini durante la notte. Guido Zaccagnini era nato a Roma nel 1952 ed era docente di Storia della Musica presso il Conservatorio Santa Cecilia della Capitale.

Laureato al Dams di Bologna e diplomato in pianoforte al Conservatorio di Napoli, era anche docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Perugia e la Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università Roma Tre della Capitale. La sua collaborazione con Radio Rai era iniziata circa trent’anni fa, quando iniziò la sua esperienza con i programmi Audiobox e Il Paginone.

Su Rainews 24 aveva condotto per anni il settimanale Piano Pianissimo. Tanti i colleghi che esprimono il loro dolore sui social, tra cui lo scrittore e conduttore di Pagina 3 Nicola Lagioia che scrive:

“La notizia è piombata su noi di Rai Radio3 stamattina come un macigno. Siamo addolorati, increduli, arrabbiati. Una delle persone più brillanti, intelligenti, argute, divertenti con cui potevi avere a che fare. Impossibile dimenticarlo – ma ancora più difficile credere che sia morto – e credo che la stessa cosa valga per gli ascoltatori”.

Ora che è morto Guido Zaccagnini, dopo Asor Rosa e altri grandi assenti del 2022, la cultura italiana è sempre più orfana.

