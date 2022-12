Dopo tanti dubbi relativi ai probabili passi in avanti (non) compiuti per i Samsung Galaxy S23, oggi 28 dicembre possiamo elencare quelli che dovrebbero essere i punti a favore delle nuove ammiraglie rispetto alla generazione precedente. L’informatore Ahmed Qwaider ha condiviso su Twitter alcuni dettagli specifici sulle performance dei prossimi top di gamma e questi non possono di certo essere trascurati.

Secondo quanto ormai dato per scontato, i Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra saranno tutti equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Gen 2 e per questo motivo potranno garantire un notevole salto di prestazioni rispetto ai loro predecessori. Le performance della CPU saranno migliori del 36% rispetto ai Galaxy S22, la GPU sarà più veloce del 48% e anche la NPU (Neural Processing Unit) sarà più prestante del 60%. A questa indiscutibile maggiore potenza dei dispositivi, dovrebbe corrispondere anche una migliore soluzione di raffreddamento del chipset a fronte dei carichi sostenuti di operazioni.

In linea con tutto quanto appena riferito e come riportato pure recentemente, per i Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere messa a disposizione una versione in overclocking dello Snapdragon 8 Gen 2, dunque ulteriormente potenziata. La velocità di clock della CPU dovrebbe essere dunque superiore di 170 MHz (per il suo core CPU Prime rispetto alla variante standard della componente). Non finisce qui perché anche la GPU potrebbe beneficiare di un clock ragguardevole a 719MHz. Per finire, la RAM di tipo LPDDR5X e lo storage (UFS 4.0) dovrebbero essere più veloci per un sicuro aumento delle prestazioni.

Insomma, lato prestazioni, le prossime ammiraglie dovrebbero davvero fare la differenza rispetto ai modelli Galaxy S22 e magari anche nei confronti della concorrenza. Il lancio dei dispositivi dovrebbe avere luogo il prossimo 1 febbratio ma per questa data di riferimento del primo evento Unpacked 2023 di Samsung non sono giunte ancora conferme ufficiali.

Continua a leggere su optimagazine.com