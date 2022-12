Sembra strano, visti gli standard di questa stagione, ma da quello che mi risulta c’è ancora disponibilità di biglietti per Roma-Fiorentina del 15 gennaio. La squadra giallorossa, infatti, ha un grande seguito da quando nella Capitale è sbarcato José Mourinho, a maggior ragione da agosto, visto che la rosa sulla carta è stata notevolmente rafforzata dall’arrivo dei vari Belotti, Dybala e Wijnaldum. Insomma, non è semplice assicurarsi un ticket quando la squadra gioca in casa

Alcuni dettagli per chi è ancora alla ricerca di biglietti per Roma-Fiorentina di metà gennaio allo Stadio Olimpico

A dirla tutta, da un po’ di tempo appare complicato acquistare biglietti anche per le partite in trasferta, come abbiamo avuto modo di constatare alcune settimane fa, parlando dei ticket per la sfida di San Siro contro il Milan. A conti fatti, la seconda partita in calendario dopo la ripresa del campionato. A tal proposito, va evidenziato che per il match che vedrà arrivare il Bologna nella Capitale, sia stato annunciato pochi giorni fa l’ennesimo sold out.

Lo stesso, almeno per ora, non possiamo dirlo a proposito dei biglietti per Roma-Fiorentina. Sul sito ufficiale dei giallorossi, infatti, risulta ancora una discreta disponibilità, che nel giro di pochi giorni potrebbe però diventare residua. Insomma, occorre fare molta attenzione, anche perché con la ripresa della Serie A la voglia di stadio potrebbe aumentare improvvisamente per coloro che ancora non si sono mossi sotto questo punto di vista.

Staremo a vedere come andranno le cose con l’arrivo del nuovo anno, ma soprattutto con l’impatto che i ragazzi di Mourinho avranno nei confronti del massimo campionato qui in Italia. Nessuno discute l’enorme passione dei tifosi, motivo per quale se non sarà “tutto esaurito” contro la squadra allenata da Italiano, ci andremo comunque vicini. Massima attenzione, dunque, sui biglietti di Roma-Fiorentina.

