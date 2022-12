Continuano a prendere piede interessanti indiscrezioni per quanto concerne i nuovi iPhone 15. Nonostante manchino diversi mesi alla loro presentazione ufficiale, infatti, è diffusa la convinzione che Apple possa lanciare sul mercato diverse versioni del modello il prossimo autunno. E così, se alcuni giorni fa ci siamo soffermati sul vero e proprio giallo riguardante il processore dei device, come avrete notato con il nostro articolo, oggi tocca concentrarsi sulle principali distinzioni tra un dispositivo e l’altro. Vediamo, dunque, in quale direzione stia andando la progettazione della mela morsicata in questa fase.

Sono in arrivo cinque versioni differenti per l’iPhone 15 in vista della sua uscita: gli ultimi aggiornamenti

Per quale motivo oggi si parla di cinque versioni differenti per l’iPhone 15 in vista della sua uscita sul mercato? Tutto parte da un recente report di Gizchina, secondo cui si partirà da ben due modelli base. Chi vorrà spendere di meno, infatti, potrà concentrarsi sui vari iPhone 15 mini con display da 5,4 pollici, senza dimenticare il modello normale con display da 6,1 pollici. Ancora, pare che Apple abbia deciso di concepire anche un iPhone 15 Plus con display da 6,7 ​​pollici.

Chi invece ha esigenze più complesse, con la possibilità di spendere qualcosa in più, potrà dirottare i propri soldi verso una variante Pro con display da 6,1 pollici e un modello Ultra con display da 6,7 ​​pollici. In questo modo, Apple mira a mettere da parte quei prodotti che in termini di vendite non hanno soddisfatto le attese negli ultimi anni, senza sacrificare troppo le soluzioni che tutto sommato hanno soddisfatto il pubblico. Soprattutto in termini di dimensioni.

Resta da capire come si chiamerà il nuovo iPhone 15 più economico, perché la probabilità che Apple reintroduca un mini modello è piuttosto bassa viste le vendite registrate con l’ultimo esemplare.